Al jaren verliefd en verslaafd, dakloos stel uit Enschede kiest voor leven op straat: ‘We willen heel graag samenzijn’

TERUGBLIKENSCHEDE - Martin en Natascha: Verslaafd aan elkaar en verslaafd aan drugs. Een combinatie die ertoe leidde dat ze meermaals op straat belandden. Sinds enkele weken wonen ze in een tentje in het Volkspark . Zes jaar geleden toonden ze deze krant hun toenmalige ‘huis’. Een terugblik op die ontmoeting in een bitterkoude nacht voor kerst 2016.

Bij het station ontmoeten we Martin, een dakloze die ons meeneemt naar zijn ‘huis’. Zo bestempelt hij de plek achter een pand aan de Raiffeisenstraat, waar hij samen met zijn vriendin Natascha woont. Een matras achter een touwtje met daaroverheen een paar slaapzakken ter beschutting. Een leeslampje, een volle asbak naast een gasstelletje, een harde worst, een stuk kaas. „Het is toch weekend? Andere mensen vieren dan een feestje, wij dus ook.”

De voormalige breakdance-leraar leeft al jaren op straat. „Ik vertelde mijn leerlingen altijd dat ze van de drugs moeten afblijven. En kijk nou eens naar mij…”

‘Slecht beeld van Enschede’

Hij plakt banden, haalt boodschappen en laat honden uit voor een kleine bijdrage. „En ik steel wel eens, maar niet meer dan nodig”, zegt Martin. In 2012 ontmoette hij Natascha. Tot enkele maanden geleden woonden ze in een tentje op een veldje aan de Getfertsingel. „We hadden het er leuk. Mensen uit de buurt brachten ons eten en met kerst kregen we zomaar geld van een buurtbewoner. Toen kwamen de asielzoekers en de media. We moesten er weg. Daklozen in tentjes zouden een slecht beeld geven van Enschede.”

Ze willen trouwen. Samen zijn. „Maar dat mag niet van de instanties”, zegt Natascha. Het stel kan hulp krijgen. Individueel, niet samen. Ze houden van elkaar, ze houden van drugs. Ze houden elkaar aan de drugs. Ook dit ‘huis’ moeten ze opbreken. Er worden hekken geplaatst. Martin blijft er nuchter onder. „We bouwen gewoon ergens anders een huisje. Net zo lang tot we er een hebben van steen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het huidige ‘huis’ van Martin en Natascha in het Volkspark, waar het stel sinds enkele weken slaapt. © Tubantia

Anno 2022

Dat bakstenen droomhuis is er nog altijd niet. Dankzij het Leger des Heils hadden Martin en Natascha tijdens de kerstdagen in 2016 een dak boven het hoofd. Het stel werd opgenomen in de kortdurende opvang. Sinds een paar weken slapen ze, nadat ze enkele maanden geleden weer op straat belandden, in een tentje in het Volkspark. De gemeente wil het stel van straat wil halen en heeft Martin en Natascha een plek in de winternachtopvang aangeboden.

Daar passen ze voor. Om dezelfde redenen als zes jaar geleden, zei Natascha eerder deze week. „We hebben geen andere plek om naartoe te gaan want dan worden we van elkaar gescheiden. We willen heel graag samen zijn.” De gemeente is vooralsnog niet van plan Martin en Natascha uit het Volkspark te verwijderen.