Alcoholvrije herfstbok? Dit is het geheim van een goeie 0.0

Voorwaarde­lij­ke geldboete voor Ensche­deërs na uitgaansge­weld

11 oktober ENSCHEDE - Vier Enschedeërs zijn door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro voor hun aandeel in een massale vechtpartij in november 2017 in de binnenstad. Het Openbaar Ministerie eiste vrijspraak voor het viertal, dat zowel dader als slachtoffer is.