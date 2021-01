Alexander (34) uit Enschede woont in laatste coronavrije paradijs op aarde: ‘Alles is hier volkomen normaal’

VIDEO + update Brand in monumen­taal bijgebouw van Erve 't Kromhof in Enschede

18 januari ENSCHEDE - In een monumentaal bijgebouw van Erve 't Kromhof aan de Heutinkstraat in Enschede is maandagmiddag iets voor vier uur brand uitgebroken. Ruim twee uur later werd het sein brandmeester gegeven.