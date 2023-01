Alle tarieven zwembad omhoog in 2023 in Losser, senioren gaan komende jaren extra betalen voor entreekaartje

Het Losserse zwembad wil in de toekomst af van speciale kaartjes voor 65-plussers en dat tarief gelijk trekken met het tarief voor volwassenen. Dat betekent dat senioren dit jaar 50 cent per kaartje meer gaan betalen dan in 2022. Voor hen kost een kaartje dit jaar 4,50 euro. De komende drie jaren gaat die prijs verder omhoog, net zolang tot het tarief gelijk is aan dat van volwassenen.