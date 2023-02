Alle wedstrijden van Turkse voetbalclub Barbaros uit Hengelo uitgesteld

Achterhoek moet honderden Oekraïense vluchtelin­gen opvangen, maar gemeenten weten nog niet hoeveel

Honderden extra vluchtelingen uit Oekraïne moeten komende maanden worden opgevangen in de Achterhoek. Die opvang moet uiterlijk 1 juli zijn geregeld, al tasten veel gemeenten in het duister over de exacte aantallen.

12:06