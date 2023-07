Alles uitverkocht: FC Twente krikt de begroting met 9 miljoen omhoog

Bakwagen en groep solexrij­ders botsen in Hengelo: meerdere gewonden, 1 slachtof­fer in traumaheli naar ziekenhuis

Bij een verkeersongeluk in Hengelo zijn vrijdagmorgen meerdere mensen gewond geraakt. Een bakwagen kwam in botsing met een club van solexrijders. Eén slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De rest is ter plaatse behandeld.