Almelose Anne is de beste schilder van Nederland en laat de rest van Europa een poepie ruiken

Anne heeft al heel wat liters verf verstreken. En daar komen er nog heel wat bij , want ze is nu druk aan het trainen voor de EuroSkills wedstrijden. Die zijn van 5 tot 9 september in het Poolse Gdansk. Ze strijdt dan tegen zeventien schilders uit heel Europa. De nuchtere Anne is er niet van onder de indruk. „Ik weet wat ik kan, en heb net zoveel kans als een ander.”