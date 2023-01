Almelose Harm en zijn Dickie zijn 60 jaar getrouwd en hij weet haar nog altijd te verrassen: ‘Je had het moeten overleggen’

Vader van 14-jarig vuurwerk­slacht­of­fer is vol berouw: ‘Ik had daar moeten liggen...’

HENGELO - De 14-jarige Hengelose jongen die op oudejaarsdag zijn oog kwijtraakte bij een explosie van een mortiergranaat is nog steeds niet aanspreekbaar. Dat zegt zijn vader, die erbij was toen de bom ontplofte. De man kocht de illegale shell zelf, op straat. „Ik had daar moeten liggen.”

12:16