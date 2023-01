Almelose over haar aanstaande: ‘Steelt hij nog één keer, leg ik hem met handboeien vast aan de radiator’

Update MVV - Heracles Almelo afgelast vanwege sneeuwval

MAASTRICHT - De voetbalwedstrijd MVV - Heracles Almelo, die voor deze vrijdag om 20.00 uur op de rol stond, is afgelast. Het veld van Stadion de Geusselt in Maastricht is bedekt met een laag sneeuw.

14:56