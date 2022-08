Als baas van huis is, heeft poes lekker vakantie

Enschedese beroofde dementeren­de bewoners van sieraden: anderhalf jaar cel

DELDEN/ALMELO - Zorgmedewerkster Karina S. (46) uit Enschede is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Enschedese bestal, als medewerkster van woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden, meerdere dementerende bewoners. Een van hen lag zelfs op haar sterfbed. Het oudste slachtoffer van S. was 103 jaar oud.

11 augustus