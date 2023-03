Als de naam van Erwin van de Looi valt, is er plots grote paniek onder de supporters van FC Twente

Na al die jaren als piloot weet pensionado Bart Woortman: ‘Twente heeft kans gemist met vliegveld’

Met zijn 60 jaar is hij sinds kort retired. Bart Woortman uit Haaksbergen vloog als KLM-piloot de wereld over en blikt voldaan terug: „Als fietsers zich hier door weer en wind worstelden, zat ik met de korte broek in de zon.”