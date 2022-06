Centric is een private onderneming, met een eigenaar die het bedrijf zelf vanaf de grond heeft opgebouwd. Kunnen buitenstaanders daar wel ingrijpen?

„Ja. Het maatschappelijk belang van Centric is groot. Er werken 3700 mensen en het bedrijf beheert en beveiligt privacygevoelige persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders. Er zijn inmiddels genoeg signalen om te twijfelen aan de gang van zaken binnen het bestuur. Je wilt niet dat zo’n belangrijk bedrijf wordt misbruikt voor de privébelangen van de aandeelhouder. En dat gebeurt wel. De rechter heeft Centric onlangs verweten dat het bedrijf misbruik van recht maakt. Dat is echt een uitzonderlijk harde uitspraak. En deze week zijn drie bestuurders opgestapt die er nog pas kort zaten. Er is alweer een nieuwe bestuurder gepresenteerd, overigens zonder eerst een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad te doen, zoals het hoort. Dus alle signalen wijzen er op dat er iets grondig mis is bij de onderneming.”