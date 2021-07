Als Duitsland maatregelen neemt, wat betekent dat dan voor het grensgebied?

Waarom zou Duitsland dit doen?

Dat Duitsland nu maatregelen overweegt, is niet toevallig. Nederland kleurt sinds donderdag grotendeels donkerrood op de kaart van Europa. De website Grenspost Düsseldorf laat zien dat het aantal besmettingen hier bijna veertig keer zo hoog is als over de grens. Nederland telde vorige week 411.7 nieuwe besmettingen per zeven dagen per 100.000 inwoners. In Duitsland waren dat er 10.6.