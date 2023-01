Als het in Hengelo donker wordt, gaan de schijnwerpers aan en wordt het gezellig

Foto van ‘spuwende’ hakselaar op snelweg bij De Lutte is een van de beste nieuwsfoto’s van Nederland

Na een dag in het spoor van het boerenprotest, en terwijl hij zijn beelden al aan het editen was, hoorde Emiel Muijderman ineens het geluid van een hakselaar. De fotograaf uit Enschede draaide zich om, pakte zijn camera en klikte. Met dát beeld dingt hij nu mee voor De Zilveren Camera, de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek in Nederland. „Dat is absoluut een eer.”

24 januari