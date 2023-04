Als je er bij FC Twente een zootje van hebt gemaakt, kun je altijd nog bij Ajax terecht

Tweedaags rockfesti­val strijkt deze zomer neer in Oldenzaal: 'Geen eendags­vlieg’

Twente is een festival rijker. Begin augustus is Het Hulsbeek bij Oldenzaal de plek voor het tweedaagse rockfestival Flycatcher. Drijvende kracht achter dat nieuwe festival is de Enschedese brouwerij Stanislaus Brewskovitch, dat grootse plannen heeft met Flycatcher: „We gaan er voor zorgen dat dit festival de komende twintig jaar niet uit het festivallandschap gaat verdwijnen.”