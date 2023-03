Als politiemensen B. uit Hengelo controleren blijkt dat hij werkelijk stomdronken achter het stuur zit

10 jaar in herinnering Oud-Enschedese in coma als de kisten van haar ouders zij aan zij in het crematori­um staan

Jacqueline deelt een ziekenhuiskamer met haar ouders. Wim en Mini de Vries overlijden binnen een etmaal na elkaar aan corona, in haar bijzijn. Dan verhuist hun besmette dochter naar de intensive care. Ze is in coma als twee kisten in het crematorium staan. In een terugblik op tien jaar In Herinnering schetst Jacqueline een martelgang, in kersttijd.