Altijd wat te doen: uittips in Almelo in eerste weekend februari 2023

FILM: Competencia oficial

In het filmhuis van Hof 88 draait vrijdag 3 februari tweemaal (14.00 en 20.15 uur) de Spaanse-Argentijnse film Competencia oficial. De hoofdrollen worden gespeeld door Antonio Banderas, Penelope Cruz en Oscar Martínez. De film ging in première op het filmfestival van Venetië.

In de hoop op eeuwige roem heeft een miljardair zijn zinnen gezet op het maken van een filmhit en hij stelt daarvoor een all-star team samen. Hij huurt de beroemde filmmaker Lola Cuevas in én er worden twee grote acteurs met nog grotere ego’s geregeld.

Theater Pannenkoek

In de bibliotheek is zaterdag 4 februari om 14.00 uur een voorstelling van Theater Pannekoek. Niet te verwarren met Peter Pannekoek in het theater trouwens. Het duo speelt Niets vergeten? in het kader van het Groot Voorleesfeest. Kaartjes voor deze show kosten 3 euro voor één ouder met één kind.

Avond van de filmmuziek

Ben je dol op live muziek en hou je van films? Dan is dit concert op zaterdag 4 februari echt iets voor jou. In de Pniëlkerk begint om 19.00 uur een concert van muziekvereniging De Eendracht uit Almelo. Het orkest speelt die avond veel muziek uit films en dan vooral Marvel-films, denk aan Avengers, Captain America en Black Panther. De zaal gaat open om 18.45 uur. De toegang is helemaal gratis.

Pavarotti meets Alberti

Bij Hof 88 is zaterdagavond (20.00 uur) een try-out van de nieuwe voorstelling Pavarotti meets Alberti. De italiaanse operaster Pavarotti wordt gespeeld door Eric Reddet en Tony Neef kruipt in de rol van de Nederlandse zanger Willy Alberti. De twee zingen hits met en voor elkaar. Kaarten kosten 20 euro.

Filmpje pakken in de bios

Het is niet echt weer voor buitenactiviteiten. In de bioscoop in Almelo zit je altijd lekker warm en droog. Bij Movie Unlimited kun je dit weekend onder meer naar de kleuterbios (zondag om 11.00 uur) met de film Fien & Teun gaan kamperen. Verder draaien nog de Nederlandse films De Tatta’s en Fijn Weekend en je kunt naar onder meer Avatar: The Way of Water, Operation Fortune: Ruse de Guerre en Plane.

Kaiser Swing Kwartet

In de bibliotheek van Almelo is zondag 5 februari de eerste Jazz at the Bieb van dit jaar. Vanaf 15.00 uur is er een optreden van het Kaiser Swing Kwartet. De vier bandleden spelen gypsy jazz van Django Reinhardt en volksmuziek uit Oost-Europa. Kaartjes kosten 8 (bieb-leden) of 10 euro per stuk.

Bacon Fat Louis treedt op

Genieten van boogie kan zondag 5 februari bij De Stam. Vanaf 18.30 uur treedt de driemansformatie Bacon Fat Louis op. Geen ingewikkeld gedoe, maar vette pompende no-nonsense boogie, zo zeggen ze zelf. Het optreden is gratis. Bacon Fat Louis geeft later dit jaar ook een optreden op de Zwarte Cross.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!