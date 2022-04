Ambassadeur Maksym Kononenko zwaait laatste vrachtwagens van Enschede naar Oekraïne uit: ‘Dit geeft ons kracht’

Video Ravage nadat auto in tuin belandt in Enschede, twee gewonden naar ziekenhuis

ENSCHEDE - Een auto is dinsdagavond rond middernacht op de Noord Esmarkerrondweg bij een eenzijdig ongeluk in de tuin van een woning terecht gekomen. De crash volgde na een klapband, waarna de bestuurder de controle over de wagen verloor. Twee inzittenden raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

