Angstige momenten voor Loed op ‘rampschip’ Venetië: ‘Dit is heel heftig’

De apart’n: de krant over BN’ers in deze regio

14:25 ENSCHEDE - Kunst, cultuur en entertainment waren in de eerste 130 jaar geschreven pers in Twente ondergeschoven kindjes. Sterker nog, er werd niet over geschreven. Linkse hobby’s van bevlogen hemelbestormers. Creativiteit werd eerder als afwijking dan als deugd gezien. Genieten van muziek, beeldende kunst, toneel en literatuur was voorbehouden aan een kleine elite. Het volk was gewoon aan het werk.