Annika uit Enschede leeft al 2 jaar in angst voor haar verwarde buurman: ‘Iedereen zei: er moet eerst iets gebeuren’

Annika* is permanent bang. Sinds twee jaar woont ze naast een begeleid wonen-cliënt van de RIBW. Wat er precies met hem is weet ze niet, maar wel dat hij soms aardig in de war is. Hij houdt haar hele nachten wakker en altijd leeft ze met die onzekerheid: wat gaat hij vandaag doen? Ze is wanhopig. „Iedereen zegt: we kunnen niks voor je doen.”