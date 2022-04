Appen met de Commissaris van de koning voor vip-plek op Bevrijdingsdag

75 jaar Enschede Marathon Keniaan Julius Tuwei wint Enschede Marathon, parcoursre­cord bij vrouwen voor Chepkemoi

ENSCHEDE - De Keniaan Julius Tuwei heeft de 52ste editie van de Enschede Marathon gewonnen. Dit deed hij in een tijd van 2.07,43. Landgenoot Enock Onchari eindigde als tweede in een tijd van 2.07,52 en op de derde plaats eindigde de Ethiopiër Tadu Abate met 2.07,59. Bij de vrouwen kwam de Keniaanse Maurine Chepkemoi als eerste over de streep. Dit deed ze in een nieuw parcoursrecord: 2.21,10. De top drie bij de vrouwen wordt compleet gemaakt door Flomena Daniel uit Kenia (2.23,53) en Alemtsehay Asefa uit Ethiopië (2.24,42).

24 april