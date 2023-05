Archeologische parel aan de rand van Het Hulsbeek: Oldenzaal krijgt 1850 natuurbegraafplaatsen pal naast eeuwenoude grafheuvels

Het is een bijzonder project waar Nieuwenhuis, eigenaar van Bosvillapark Eureka, zijn tanden in heeft gezet. Meest in het oog springend is de natuurbegraafplaats die hij wil aanleggen in het natuurgebied achter de gemeentelijke begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum aan de Schipleidelaan. Op die locatie wil de gemeente maximaal 1850 natuurbegraafplaatsen toestaan, waar de overledenen letterlijk en figuurlijk verzekerd zijn van een eeuwige rustplaats. Het plan dat hiervoor is gemaakt, wordt donderdag 1 juni toegelicht tijdens een inloop- en informatieavond in het Welkomhuis aan de Beldhuismolenweg.