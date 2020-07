Arrestatieteam pakt verwarde man op die urenlang huisraad op straat gooit in Enschede

Video Geparkeer­de auto volledig verwoest door brand in Enschede

10:04 ENSCHEDE - Een geparkeerde auto is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd geraakt door een brand aan de Weegschaalstraat in Enschede. De auto is in vlammen op gegaan en kan als verloren worden beschouwd. Het is de 26e autobrand van het jaar in Enschede.