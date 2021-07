Arrestatieteam valt zeer groot drugslab in Boekelo binnen: twee personen aangehouden

Video Buurt klaar met gevaarlij­ke capriolen op Enschedees verkeers­plein: ‘Kunt erop wachten tot iemand van de fiets wordt gereden’

22 juli ENSCHEDE - Buurtbewoners en ondernemers zijn het zat. Het verkeersplein aan de Raiffeisenstraat in Enschede is verkeerstechnisch in hun ogen een drama. Nu veel straten in Enschede zijn afgesloten, rijden veel weggebruikers ook nog eens tegen het verkeer in.