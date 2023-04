Art Brut Biënnale mag weer gebruikmaken van V&D-pand

indebuurt.nl Ria's favoriete plekken van vroeger: 'In dit stadion in Enschede had ik atletiek­trai­ning'

Och, die goeie ouwe tijd! Toen je je films nog bij de videotheek aan de Deurningerstraat scoorde, de melkboer flessen melk aan huis bracht en je met je auto over de Oude Markt croste. In de nieuwe rubriek ‘Favorieten van vroeger’ vertellen Enschedeërs welke plekken zij vroeger graag in de stad bezochten. Vandaag is Ria Hoomans (85) aan de beurt.