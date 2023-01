ATC’65 doet met Tim Engbers aan het roer niet voor spek en bonen mee: ‘We willen nog één keer knallen’

Column Het is pure zelfkastij­ding, maar ik moet bekennen dat ik lid ben van de ouderen­bond in De Lutte

Ik moet iets bekennen. Makkelijk valt me dat niet want ik weet nu al dat mijn bekentenis met veel gegniffel zal worden ontvangen. Het heeft bijna iets weg van pure zelfkastijding. Ook omdat ik dit ‘geheim’ gerust nog een jaar of tien voor me had kunnen houden. Maar soms moeten dingen gezegd worden en ik schaam me er ook niet voor. Dus daar komt-ie: sinds vorig jaar juli ben ik lid van de ouderenbond in ons dorp.

29 januari