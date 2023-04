Atletenmanager Michel: ‘Marathon van Enschede moet de grootste van het land worden’

Gloednieu­we fietskel­der in Hengelo heeft steile helling­baan: ‘Hier durf ik niet in’

Hengelo is blij met het nieuwe plein, maar de fietskelder, dat is nog wel een ding. Tijdens de opening ging wethouder Hanneke Steen al bijna onderuit. En ze was niet de enige die moeite had om de fiets in de kelder te krijgen.