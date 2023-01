Auto belandt in de bosjes in buitengebied Enschede, bestuurder spoorloos

De hulpdiensten kregen iets na half tien een melding van een aanrijding. Toen ze op de plek van het ongeval aankwamen, stond er een auto in de bosjes op de splitsing van de Broekheurnerweg met de Braamweg. Van de bestuurder of bestuurster was nergens te bekennen. De hulpdiensten zijn met man en macht op zoek naar de persoon die de auto bestuurde.

Het bos waar de auto in terecht is gekomen, ligt in een flauwe bocht van de Broekheurnerweg. Hoe de auto exact in de bosjes is beland, is nog niet bekend.