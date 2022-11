Auto belandt in grasveld na botsing in Enschede

Tientallen Twentse bedrijven op zoek naar nieuwe plek, maar ze kunnen ook best wat inschikken

ENSCHEDE - Er is een tekort aan bedrijfsterrein in Twente, zegt Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars. Daarom is de verruiming van de vestigingsregels voor Technology Base volgens Roy Duijn een stap in de goede richting. Als makelaar wil hij het liefst helemaal geen regels, maar als Tukker wil hij ook de natuur in kunnen. Het kenmerkt de opgave waar Twente voor staat. Inschikken dan maar?

