Auto en scooter botsen in Enschede, scooterrijder lichtgewond

Als Twentse gemeenten Gazprom opzeggen, levert dat vooral Gazprom winst op

LOSSER – Ineens willen alle Twentse gemeenten van het aardgas af. Dat was al zo, maar nu meteen en direct, als het even kan. Want het is Russisch gas. Maar dat is nog best ingewikkeld. En als het al lukt, dan heeft dat waarschijnlijk alleen maar een financieel lucratief effect voor de Russen.

10 maart