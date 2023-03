Auto in vlammen opgegaan in Enschede

met videoIn de vroege ochtend is vrijdag een geparkeerde auto volledig verwoest door een brand in Enschede. De hulpdiensten werden omstreeks half vier opgeroepen voor een autobrand aan de Dommelstraat in de wijk Deppenbroek.

Bij aankomst van de brandweer bleek dat de auto aan de voorzijde in brand stond en dat een afvalcontainer in de buurt ook vlam had gevat.

Snel optreden van de brandweer

De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. Hierdoor is voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar omliggende objecten of gebouwen. De auto was niet meer te redden, deze is volledig verwoest door de brand.

Politie doet onderzoek

De politie is direct gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is nog onduidelijk of er sprake is van brandstichting of dat er sprake was van een technisch mankement aan de auto. Getuigen of mensen met camerabeelden worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.

Volledig scherm De auto is verloren gegaan © Dennis Bakker/News United