Auto met persoon op motorkap krijgt aanrijding in Enschede

met video Prachtig! Deze straat in Enschede kleurt roze dankzij de Japanse sierkers

ENSCHEDE - Voorbijgangers kijken deze dagen hun ogen uit: de Japanse sierkers aan de Hoge Boekelerweg in Enschede staan namelijk in bloei. Hierdoor mag de straat zich weer even het ‘mooiste stukje van Enschede’ noemen.

14 april