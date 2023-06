Auto vat vlam tijdens het rijden in Enschede en brandt volledig uit

Spacebar in zwaar weer: tech­no-café in Enschede sluit noodgedwon­gen voor ‘summer­break’

De Spacebar aan het Stationsplein in Enschede zit in financieel zwaar weer en gaat ruim twee maanden dicht voor wat oprichter Kees de Groot een noodgedwongen ‘summerbreak’ noemt. „We moeten kijken of we straks weer op een verantwoorde manier open kunnen.”