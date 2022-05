Auto vliegt in brand op A35, schade aan meerdere auto's

Valse 20 eurobiljet­ten in Enschede zo nep dat L. (31) meermaals betrapt wordt

ENSCHEDE/ALMELO - Michelangelo L. (31) doet op 25 februari 2022 wat kleine boodschapjes bij de Albert Heijn aan de Rijnstraat in Enschede. Hij moet minder dan 10 euro afrekenen en legt een gloednieuw biljet van 20 euro neer. Even later zien stomverbaasde klanten van de supermarkt hoe L. er onverwachts als een haas vandoor gaat.

24 mei