‘Autoverhuurder Enschede waste misdaadgeld wit voor bij liquidaties betrokken broer’

Video Anne (31) uit Enschede ontwierp de droomhui­zen van twee jonge stellen: ‘In deze gekte kun je beter bouwen!’

26 mei ENSCHEDE - Is de zoektocht naar dat ene droomhuis eindeloos? Welnee, wat er niet is kun je maken. Anne Geisler (31) van ontwerpstudio Sabi ontwierp de droomhuizen van twee jonge stellen. De bouwwerken die lange tijd in haar hoofd zaten, staan nu op plan De Melkhal in Enschede. „Een compleet huis had ik nog nooit ontworpen, maar ik dacht wel dat ik het kon!”