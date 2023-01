Azarja uit Haaksbergen zet energietoeslag om in boodschappen voor buurt: ‘Anderen kunnen het beter gebruiken’

De energietoeslag van 190 euro die automatisch op haar rekening werd gestort, zette Azarja aan het denken. „Want eigenlijk hebben wij dat geld helemaal niet nodig”, zegt ze. „Er zijn volgens mij, vooral in deze tijd, genoeg anderen die het beter kunnen gebruiken. Mensen die het écht moeilijk hebben. Het speelde al een poos door mijn hoofd: hoe zou je die energietoeslag op een goede manier kunnen besteden? En dat ontdekte ik bij mijn zus die in Putten woont. Zij heeft bij haar huis al langer een buurtkast. In Putten, waar veel meer buurtkasten zijn, is het fenomeen inmiddels ingeburgerd.”

Adviezen

Met wat handige adviezen van haar zus in het achterhoofd besloot Azarja er werk van te maken. Om te beginnen had ze een stevig kastje nodig, mét een venster dat zicht geeft op de inhoud. Een klus op het lijf geschreven van haar overbuurman Gerard Stevens, timmerman van beroep. Hij fikste het voor nop.

Quote In elk geval kun je met producten uit het kastje een maaltijd samenstel­len Azarja Fransen, initiatiefnemer buurtkasten

Ondertussen deed ze inkopen om de kast mee te vullen. Zoals houdbare melk, penne, pastasaus, thee, rijst, potgroenten, pindakaas, knakworstjes en nog veel meer. „Allemaal houdbare boodschappen. In elk geval kun je met producten uit het kastje een maaltijd samenstellen”, laat ze weten. Regelmatig zal ze de voorraadkast, die pal naast de groene postbus hangt, inspecteren en zo nodig bijvullen. „Bij mijn zus gebeurt dat drie keer per dag, maar hier zou dat zomaar anders kunnen zijn”, zegt ze. „Vanzelf zal zich uitwijzen waaraan het meest behoefte is.”

Verpieteren

Ook heeft ze een paar kleurrijke kinderboeken in de kast gezet. „Niet te veel. Maar ik dacht zo, een boek voor de kinderen, dat is altijd wel gezellig.” Wat het haar kost, daar wil ze het niet over hebben. „In het begin zal het voor ons wat meer zijn. Maar wat fijn zou zijn, is dat ook andere mensen die boodschappen over hebben iets in de buurtkast zetten. Hoe vaak komt het niet voor dat je thuis iets hebt staan te verpieteren? En hoe mooi is het dan om daarmee een ander blij te maken?”

Ze benadrukt dat niemand schaamte hoeft te voelen om iets uit de kast te nemen. „Laat je daardoor vooral niet tegenhouden! Geen mens hoeft verantwoording af te leggen. Ik ga ervan uit dat iemand die iets pakt het gewoon nodig heeft.”

Stille armoede

Azarja Fransen is als vrijwilliger actief in onder meer het sociale domein van de Haaksbergse samenleving. Ze is ervan overtuigd dat er ook in haar woonplaats aardig wat mensen moeten zijn die het écht moeilijk hebben. „Inwoners die altijd al weinig te besteden hebben. Maar er zijn ook mensen met wél een redelijk inkomen die in de problemen raken. Door een torenhoge energierekening of andere omstandigheden. Die stille armoede, daar krijg je vaak moeilijk een vinger achter. In onze huisartsenpraktijk, die twintig jaar geleden is gestopt, hadden we daar beter zicht op.”

Ze hoopt dat veel mensen gebruik maken van de buurtkast bij haar huis. En dat door burgerinitiatieven het aantal buurtkasten in Haaksbergen verder zal toenemen.