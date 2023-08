Ballen Verstand: „Na het binnenhalen van talent wordt het nu tijd voor directe versterkingen”

Eens een Tukker Carmen uit Hengelo vindt ultieme vrijheid op Schiermon­nik­oog: ‘Maar de band met Twente is er en zal ook nooit verdwijnen’

Ze is elke dag wel even in de duinen. Wonen op Schiermonnikoog geeft Carmen Berkel (30) uit Hengelo een gevoel van ongekende vrijheid. Toch blijft ook de wereld van haar jeugd haar trekken. „Twente is als het lievelingsboek dat je ooit las en steeds opnieuw wilt lezen.”