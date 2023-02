BAM-festival Hengelo ook dit jaar twee dagen: ‘Maar het was wel spannend’

Naast de vrijdagavond wordt het ‘reguliere’ BAM-festival gehouden op zaterdag 20 mei. Voor beide dagen is de entree gratis. Wat de line-up van de zaterdag is wordt binnenkort bekend gemaakt. Volgens voorzitter Thijmen de Groot van het BAM! Festival spande het er om of de vrijdag avond ook dit jaar door zou gaan. Omdat de entree gratis is moet het festival haar inkomsten halen uit sponsoring, subsidies, drankomzet en vrije giften aan het festival. „Het is wel spannend om te kijken of er op beide dagen voldoende bezoekers komen en of we voldoende financiële middelen hebben om beide dagen te organiseren. Vanwege het grote succes van 2022 en het enthousiasme van publiek en organisatie, durven we het weer aan om een risico te nemen. Elk jaar bekijken we opnieuw of het haalbaar is”, aldus De Groot.