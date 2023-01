Bandenwissel in Havengebied: Heuver eruit, Gruba erin

Met Video Die Zauberflö­te back to basic: hoe twee regisseurs in een week een ‘nieuwe’ opera moesten maken

Het orkest speelt op het podium, en niet in de bak. De rekwisieten bestaan uit een paar stoelen. Geen decor, geen theatrale kostuums. De semi concertante uitvoering van Die Zauberflöte, komend weekend in première in Enschede, gaat noodgedwongen back to basic. ,,De focus ligt op de muziek.”

