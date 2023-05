Bang voor de Hengelose beer? Draag het haar in een knoetje

Nieuwsupdate Boosheid, teleurstel­ling en ontevreden­heid, daar kunnen zelfs drie rechters niets aan doen

Toch jammer. In de dagen van vieren, gedenken en warmte moest de rechter er aan te pas komen om een burenruzie over het gebruik van een ladder te slechten, een vrouw een medicijn te geven dat ze zo hard nodig heeft en het recht overeind te houden om tegen stankoverlast te strijden. En daarmee is alle boosheid, ontevredenheid en teleurstelling in Hengelo, Hof van Twente en Borne nog niet verdwenen.