Basisklant Chirino heeft niets te klagen na heerlijke zege PEC Zwolle in Almelo

Daijiro Chirino was de opvallende naam in de basisopstelling van PEC Zwolle in de topper tegen Heracles Almelo. De jonge verdediger uit de jeugdopleiding had een heerlijke week met twee basisplaatsen en een fijne 0-3 zege.

Chirino begon donderdag in de Kuip in de basis in het bekerduel met Feyenoord, Dick Schreuder liet de rechtsback daarna staan in Almelo ten faveure van Luis Görlich. Het was voor de 20-jarige Chirino zijn eerste basisplaats in competitieverband dit seizoen. ,,Donderdag wist ik het al. Ik heb nog nooit twee wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan. Ik heb lekker gespeeld. Om dan ook nog het team te helpen en de winst te pakken. Dus ik kan niet klagen, nee. Het is mooi dat ik twee van deze topwedstrijden heb mogen spelen.’’

Quote Het is mooi dat ik twee van deze topwed­strij­den heb mogen spelen Daijiro Chirino

Twee posities

Chirino speelde tegen Heracles Almelo als wingback. ,,Donderdag speelde ik als rechter centrale, vandaag als wingback. Het zijn twee posities waar ik goed uit de voeten kan. Het is de taak als wingback om veel gas te geven aan de zijlijn. Je kan voor honderd procent gas geven, als je dan niet meer kan hebben we genoeg goede andere spelers om het in te vullen.’'

Aan de andere kant van het veld excelleerde Samir Lagsir. Op aangeven van Lagsir kreeg Chirino in de eerste helft nog een goede kans op een doelpunt. ,,Ik kon helaas net niet schieten.’’ De wisselwerking tussen de twee jeugdexponenten werkte goed in de eerste helft. ,,We hebben natuurlijke bepaalde spelprincipes waar we op trainen. De trainer verwacht van ons als wingback dat als wij in de aanval zijn dat we alle vrijheid nemen om vol aan te vallen. Natuurlijk spreek je wel dingen af en kijk je als je bal hebt naar de andere kant.’’

Concurrent

Chirino en PEC Zwolle waren uitstekend op dreef in de eerste helft. Een oppermachtig PEC Zwolle zocht na een wervelende eerste helft met 0-3 de kleedkamers op. ,,In de eerste helft hebben we een goed niveau aangetikt als team. Heracles is onze concurrent voor het kampioenschap. Als je gelijk 0-3 voorkomt in de eerste helft is dat natuurlijk geweldig. Daarna hebben we het goed uitgespeeld en kunnen we met de drie punten naar huis.’'