Basisschool in Enschede uit voorzorg ontruimd na brandmelding

Marjolein Bastin kreeg Erik Wessels weer aan het schilderen

EIBERGEN - Als kind tekende Erik Wessels al veel, maar er zijn brood mee verdienen, dat zag hij niet zo. Hij koos voor de elektrotechniek, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nu schildert hij voor zijn plezier. Zijn werk is momenteel te zien in de Huve in Eibergen.

11:42