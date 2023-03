Basketbal: Jolly Jumpers onderuit bij koploper, uitzege voor mannen en vrouwen Uitsmijters, kampioenschap vrouwen Tonego’65

Mirjam (28) uit Borne weet na 2,5 jaar coronates­ten alles van de neus: ‘Je kunt er dieper in dan je denkt’

Hoeveel mensen heeft ze in die 2,5 jaar wel niet getest? Mirjam Klasens (28) uit Borne is de tel kwijtgeraakt. Vele duizenden moeten het er zijn geweest. Vrijdagmiddag sloot zij de deur van de laatste testlocatie van de GGD Twente. Het voelde voor haar als het afsluiten van een tijdperk dat ze niet had willen missen, hoe heftig het ook was. Hoe kinderen reageerden, zal ze niet snel vergeten.