Bedrijf zonder directie door TOM verkozen tot ‘beste’ van Twente

De jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Van Deinse Media, had in het bijzijn van driehonderd gasten plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grolsch Veste. Niverplast, fabrikant van verpakkingsmachines in Nijverdal (230 werknemers), werd door de jury uitgeroepen tot ‘beste van Twente’, omdat het bedrijf ‘alle elementen van het Twentse ondernemerschap tot in iedere vezel beheerst’.