Bedrijfsbus in Enschede verwoest door brand

Dronken Engelse Uber-chauf­feur vergist zich in weghelft en botst op Twents echtpaar

DEURNINGEN/ALMELO - In 2018 botsten twee auto's in Deurningen frontaal op het fietspad van de Deurningerstraat tegen elkaar. Het duurde meer dan vier jaar voordat de strafzaak tegen veroorzaker, Romany A. (49) uit het Britse Brighton, op de rol bij de rechter in Almelo staat. De slachtoffers, een Twents stel van middelbare leeftijd, hebben er hard voor moeten vechten om de zaak te laten voorkomen.

28 januari