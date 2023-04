Beekhuizen niet langer coach van NRC’22

Windmolens in Buurse? ‘Er liggen kansen, maar het is nog lang geen zekerheid’

Als Haaksbergen binnenkort het onderzoek naar de haalbaarheid van windenergie vaststelt, dan geeft de politiek alleen aan op welke plekken binnen de gemeente kansen bestaan voor windmolens. En dat is in Buurse. Maar in hoeverre zijn kansen absolute zekerheden?