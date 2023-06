Beeldhouwer Jan Nap uit Hengelo overleeft zichzelf in steen: ‘Ik wil iets achterlaten wat blijvend is’

Waar hij was toen het gebeurde, zou hij nooit vergeten. Als op 6 oktober 1944 rond twaalf uur geallieerde bommenwerpers verschijnen boven zijn geboortestad Hengelo, zit Jan Nap op de wc. Hij is 12. Enig kind. Samen met zijn ouders woont hij boven het garagebedrijf waar zijn vader op dat moment werkzaam is als monteur.

„Er werkten meerdere mensen. Er was ook een tankstation. De garage lag vlakbij het spoor. We waren gewaarschuwd dat er mogelijk een bombardement zou komen, maar er werd gewoon doorgewerkt. De klap was enorm. Hoe ik beneden ben gekomen, weet ik niet meer. Ik heb mijn vader nog gezien. Die had naast een brandblusser gelegen. Hij zat helemaal onder het schuim. Mijn moeder gooide een schort over mijn hoofd en nam me mee naar buiten. Daar lagen gewonden. Een Duitser zonder armen. Ik hoor nog steeds wat hij riep. Er waren ook doden onder het personeel. Van het pand was helemaal niets meer over.”