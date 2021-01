Belaging MST Enschede zo intimiderend dat ziekenhuis contact zocht met politie: “Dit is vreselijk”

Het was noodzakelijk om extra beveiliging op te roepen die op de meest bedreigende momenten bij de ingangen stonden. Geruchten dat ruiten zouden zijn ingegooid en vuurwerk bij de Spoedeisend Hulp naar binnen geworpen, bleken onjuist. Het was niet nodig de deuren te sluiten en te barricaderen.



Maar de sfeer was wel zo intimiderend dat het hoofd van dienst contact met de politie zocht. Volgens Den Boon heeft er in het ziekenhuis geen angst geheerst. Wel was er bezorgdheid om de veiligheid van medewerkers tijdens de wisseling van de avond- naar de nachtdienst. Rond 23.00 uur verzekerde de politie dat dit verantwoord was.



Den Boon kan niet zeggen hoe bewust er voor de gang naar het ziekenhuis is gekozen. Hij spreekt wel van duidelijke agressie richting het MST. „Zoals de winkels zijn belaagd, zo is het ziekenhuis belaagd. Doelgerichter is het denk ik niet geweest. De hulpdiensten en de politie worden belaagd en in die trend is nu het ziekenhuis aan de beurt”, analyseert hij.