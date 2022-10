Berging Engels vliegtuig dat werd neergeschoten in Enschede bijna volbracht

Het eenpersoons jachtvliegtuig in het laatste oorlogsjaar door Duits afweergeschut uit de lucht geschoten en heeft 77 jaar in het weiland gelegen. Het heeft zich daar 2 tot 3 meter in de grond geboord. Het weiland is eigendom van een boer. Wie de piloot was van het toestel staat (nog) niet vast. Het vermoeden bestaat dat de vlieger nog uit het vliegtuig is gesprongen, maar dat zijn parachute niet open is gegaan.