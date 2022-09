Beste Weizen ter wereld komt van deze in de Achterhoek gewortelde bierbrouwer: ‘Dit is ons geheim’

1. Wereldkampioen worden, hoe voelt dat?

„Het is zeker een kippenvelmoment. In ons vakgebied heb je de European Awards, een soort EK, en dus deze wedstrijd, het WK voor bierbrouwers. In totaal deden er 3.200 bieren mee in tien verschillende hoofdcategorieën. De Grolsch Weizen heb ik in 2005 samen ontwikkeld met mijn vader, Guy Evers en een Duitse brouwmeester. We hebben toen wel dertig versies gemaakt voordat we de perfecte hadden. Helaas leeft mijn vader niet meer, maar toen ik hoorde dat we gewonnen hadden moest ik direct aan hem denken.”